Los familiares de la joven que murió en una estampida durante el festival universitario conocido como 'Centralazo', en Quito, exigen sanciones para los organizadores. La intendencia indicó que el evento no contaba con los permisos respectivos.

Durante este fin de semana, el cuerpo de Gabriela Orbe, de 22 años, fue velado en medio del dolor de sus familiares. La tragedia se produjo luego de que cientos de personas ingresaron a la fuerza al estadio de la Universidad Central del Ecuador para presenciar el show en el que se presentaban varios artistas nacionales.

La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) estuvo a cargo del evento. Según los familiares de la víctima, los organizadores no fueron responsables ni tomaron las medidas necesarias para proteger a los asistentes.

La intendente de Policía de Pichincha, Daniela Valarezo, informó que el festival 'Centralazo' no contaba con los permisos de la entidad. "Ciento veinte guardias de seguridad para 10 mil personas no es un número que va a contener cualquier alteración al orden... No tenían aprobación del municipio de Quito", indicó la funcionaria.

La Universidad Central emitió un comunicado expresando su solidaridad con la familia de la fallecida. Además, aclararon que la institución tiene un seguro de vida y accidentes personales para todos sus estudiantes, el cual se ejecuta en estas situaciones imponderables.

Por otra parte, la FEUE aseguró que sí contaban con los permisos pertinentes y obligatorios. En el comunicado, condenaron el accionar de grupos ajenos a la universidad que con sus acciones premeditadas enlutaron a la universidad.