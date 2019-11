Con el fin de solicitar la prisión del exasambleísta y secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, la Fiscalía presentó conversaciones telefónicas que mantuvo el procesado con varios actores en octubre de 2019, durante los días del paro nacional.

Los detalles se conocieron este miércoles 6 denoviembre de 2019 con la publicación del acta de la audiencia de vinculación, en la que se indica que el fiscal provincial Alberto Santillán relató varios fragmentos.

Por ejemplo, uno de Virgilio Hernández conversando por teléfono con alguien llamado Roberto. Le "dice que ya le pasa a la jefa y él dice bueno, además indica que está saliendo de la reunión, que se dirige al sur y que pide reunirse en la Prefectura a las 15h00 porque si no se reúne se complica, le pide que no dé papaya (esto es que tenga cuidado que no se exponga)".

El fiscal también relató otro diálogo en el que Hernández se comunica con alguien de nombre Gaby, el pasado 8 de octubre de 2019 y "hace mención que se tomaron la Asamblea y que el lugar más seguro para reunirse es la Prefectura".

Otra conversación se da entre una persona identificada como Hugo Veloz, que le dice a alguien llamado MD que utiliza el número de Virgilio Hernández, que "le llama de Santo Domingo de los Tsáchilas y le pregunta si aplica para viajar a Quito y que coordine con Christian González para el efecto".

Una cuarta interceptación se da el 9 de octubre de 2019, alguien de nombre Edwin Oña le dice a Virgilio Hernández que "en las redes están indicando que Lenín Moreno está escondido en las Balvinas, pidiendo que le confirme si esa información es verídica".

El fiscal explicó en la audiencia que esta conversación se dio a las 05H23 de la tarde y a las 11H00 se registró el ataque al fuerte militar La Balvina en Sangolquí.

Otra llamada telefónica interceptada da cuenta del diálogo entre una persona identificada como tío de Diego Ibarra,quien le dice a Hernández que "llama desde Pedernales y pregunta cómo está, Virgilio Hernández le dice que en Quito la cosa está fuerte y pide a la gente en todo lado que se paren bien".

Finalmente una conversación en la que Virgilio Hernández le dice a alguien identificado como HD que "el objetivo de ellos es que el gobierno debe irse y está viendo que la dirigencia indígena está jugando a que solo baje las medidas, también le pregunta si podrá quedarse en una casa por el centro, HD dice que sí hay, que vaya al centro Leonidas y ya le llama a Marco para que le facilite una habitación".

Al final de la diligencia en la que se expuso estas escuchas telefónicas, así reaccionó el abogado de hernández, Ramiro Aguilar: “Interpretaciones de llamadas telefónicas, pero en ningún país del mundo se le puede acusar a alguien de rebelión sin demostrar la existencia de grupos armados, de armas o de grupos subversivos. Aguilar considera a Hernández un perseguido político.