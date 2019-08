Ecuador se suma a protestas por incendio en Amazonía

Los incendios en la Amazonía brasileña han movilizado a activistas ambientales en Ecuador y el resto del mundo para protestar por la falta de compromiso del gobierno de Jair Bolsonaro para frenar la emergencia.

Este viernes 23 de agosto de 2019, en Quito, frente a la embajada de Brasil, varios grupos ambientalistas se manifestaron para demandar medidas urgentes que acaben con las llamas en esta zona del planeta.







Foto: API Foto: API

En este sentido, también está prevista una manifestación para el lunes 26 de agosto de 2019 en los exteriores del consulado de Brasil en Guayaquil.

Con gritos de "Salven la Amazonía" y "Bolsonaro tiene que irse", cientos de personas se manifestaron el viernes ante la embajada de Brasil en Londres, iniciando una serie de protestas en países europeos a favor de los pulmones "en llamas" del planeta.

"Paren la destrucción ahora" y "Salven nuestro planeta", podía leerse en las pancartas de la concentración en Londres, organizada por Extinction Rebellion (XR), el movimiento de desobediencia civil creado a finales de 2018 para luchar contra la inacción ante el cambio climático.

"Hemos visto las imágenes horribles (de la selva en llamas) y queremos hacer algo en solidaridad con la gente de Brasil. También tenemos hijos y nos gustaría que crecieran en un mundo que tiene sus pulmones", dijo a la AFP Luisa Steward, profesora de inglés de 36 años.

Multitud de niños pequeños dieron un carácter festivo a la manifestación dibujando arcoiris con tizas en el suelo y fabricando coronas con tallos y hojas entre el estruendo de pitos y tambores.

El organismo brasileño de observaciones espaciales INPE registró 75.336 focos de incendio entre enero y el 21 de agosto, un 84% más que en el mismo periodo de 2018. Y ese número había aumentado en 2.493 el jueves.

La multiplicación de los fuegos se da en un marco de avance rápido de la deforestación en la región amazónica, que los ecologistas atribuyen a los cultivos destinados a alimentar al ganado.

Ataques a Bolsonaro

Los incendios en la Amazonía cobraron repercusión internacional el jueves y algunos líderes mundiales criticaron la actitud del presidente ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro.







Foto: AFP Foto: AFP

Los manifestantes cortaron el tráfico frente a la embajada, provocando un gran atasco en el centro de Londres ante la mirada paciente de la policía.

Protestas similares estaban previstas en Madrid, Lisboa y Berlín el viernes y en otras ciudades europeas en los próximos días.

En Dublín, un centenar de miembros de XR ocupó el vestíbulo del edificio donde se encuentra la embajada brasileña, a la que no llegaron a entrar, con pancartas que decían "¡Salven la Amazonía! No al Mercosur" y "Nuestros pulmones están en llamas".

Horas antes, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, había amenazado con votar contra el acuerdo comercial alcanzado tras 20 años de negociación entre la Unión Europea y el Mercosur si Brasil no respeta sus "compromisos medioambientales".

"No es fuego, es capitalismo", denunciaron los cientos de personas reunidas frente al consulado de Brasil en Barcelona, que calificaron a Bolsonaro de "asesino" y "fascista", entre cánticos de "Bella Ciao", el viejo himno antifascita italiano que disfruta de una renovada popularidad gracias a la serie española "La casa de papel".

Un centenar de manifestantes se congregaron ante el consulado de Brasil en Ginebra con pancartas de "Bolso + Trump = criminales" y en Amsterdam cientos de miembros de la rama holandesa de Fridays for Future protestaron simulando estar muertos en el suelo de la céntrica plaza del Dam.

Crisis

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó a sus pares del G7 a discutir "de emergencia" el tema en la cumbre que realizan este fin de semana en Biarritz. El bloque de las principales economías occidentales dijo este viernes que trabaja en una respuesta "concreta" a los incendios en la Amazonía.







Foto:AFP Foto:AFP

"Los incendios que asolan la selva amazónica no sólo son desgarradores, sino también una crisis internacional. Estamos dispuestos a proporcionar toda la ayuda que podamos para controlarlos y ayudar a proteger una de las mayores maravillas de la Tierra", dijo el primer ministro británico, Boris Johnson.

Francia e Irlanda indicaron que si Brasil no cumple con sus compromisos ambientales, podría verse amenazado el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, aunque un portavoz del gobierno alemán temperó luego ese ímpetu, afirmando que "el fracaso de la conclusión del acuerdo Mercosur no contribuiría a reducir la desforestación en Brasil".

Brasil se encuentra en temporada seca, cuando los incendios son frecuentes, aunque especialistas coinciden en que no se trata de un año de sequía intensa y que el fuerte incremento de los focos se debe a la deforestación, que también según datos del INPE y otras instituciones aumentó exponencialmente en los últimos meses.

Celebridades como Madonna, Ricky Martin, Novak Djokovic, Gisele Bundchen y Leonardo DiCaprio acentuaron la presión.

Capa de humo

Porto Velho, capital del estado de Rondonia (limítrofe con Bolivia), amaneció cubierta por una fina capa de humo rojiza, comprobó un periodista de AFP-TV. Una situación que "no es normal" y que se explica por los incendios forestales, señaló el recepcionista de un hotel.

Espesas columnas de humo se alzaban sobre los densos bosques de este estado occidental, donde las llamas de varios incendios eran visibles a lo largo de kilómetros, informó un fotógrafo de AFP.

El gobernador del vecino estado de Acre (fronterizo con Bolivia y Perú), igualmente afectado por los siniestros, decretó el estado de emergencia.

El alcalde de Manaos, la capital del estado de Amazonas, Arthur Virgílio Neto, fustigó a Bolsonaro mientras participaba en la Semana del Clima de América Latina y el Caribe que este viernes se cierra en Salvador (noreste). "El mundo ya no tolerará más una gobernanza irresponsable en la Amazonía (...). Negar el calentamiento global no es serio, no es inteligente", declaró.