Injerencia en justicia, tema de chats de Correa y Mera

El 3 de septiembre de 2017, Correa y Mera retoman el tema:

Esta información consta en el expediente del caso “Sobornos 2012-2016”.

El expresidente reconoció la veracidad de los chats. “Sí, y ¿Cuál es el problema?, ¿Dónde está el delito? El delito lo están cometiendo ellos, esto es ilegal. Si ustedes hacen incautación de una computadora, solo pueden utilizar la información relacionada con el caso, esta señora (fiscal Diana Salazar) filtra a la prensa conversaciones privadas. Todo lo que digo en los chats lo he dicho públicamente y no tengo nada que esconder”, afirmó en una entrevista en radio Majestad.

En tanto, Mera se pronunció vía correo electrónico. “Quiero dejar claro que tales conversaciones se producen cuando ya no era funcionario, y se tratan de diversas opiniones que me pedían sobre ciertos temas de interés nacional o de simples diálogos en lenguaje coloquial, por lo que no debieron ser incorporadas al proceso por la Fiscalía”.