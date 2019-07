'Sobornos': Buendía y Jarrín niegan recepción de dinero

Dentro sus versiones ante la Fiscalía en el caso ' Sobornos 2012-2016 ', la asambleísta Soledad Buendía y su esposo Edwin Jarrín negaron haber recibido dinero de contratistas del Estado, como aparece en los archivos de la computadora de Laura Terán, exasistente del despacho presidencial.

La legisladora de la bancada de la revolución ciudadana llegó este lunes 22 de julio de 2019 para rendir versión en el caso. Detrás de ella, su esposo, el exministro Edwin Jarrín.

Ambos fueron convocados porque entre las 63 mil páginas encontradas en el computador de Téran, aparecen sus nombres o referencias de sus nombres en los supuestos pagos con dinero entregado por contratistas del Estado.

Por ejemplo, uno del 12 de septiembre de 2012 que menciona a S. Buendía por un valor de 9160 de bandereo en la 6 de Diciembre.

Buendía dijo que “no se encuentra mi nombre sino una inicial. Yo no conozco a la señora Laura Terán y no he recibido ningún dinero por parte de ella”.

Entre tanto, Edwin Jarrín, aparece en referencias como una en la que se menciona a Doris Soliz y el archivo agrega “entregado a Edwin Jarrín para brigadistas en Quito, 27 de abril de 2011, 10 mil” y las iniciales de señor presidente.

El exfuncionario también niega haber recibido pagos. “A mí nunca me han dado dinero para absolutamente nada, no he tenido ninguna relación en que me hayan dado dinero, como se afirma en el documento supuestamente elaborado por Laura Terán”.

Además de formar parte del gabienete de Rafael Correa, Jarrín fue vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana.

Como abogado de Buendía y Jarrín, acudió el exasambleísta de Alianza PAIS, Gabriel Rivera, quien dijo que tampoco conoció de un sistema de cobros a contratistas del Estado para con ese dinero financiar los pagos del movimiento político.

“Jamás eso se presentó. Yo fui asambleísta durante 2 periodos, fue asambleísta constituyente. Yo creo que esto está siendo utilizado políticamente y desconozco sobre los elementos que se están presentando”.

Estaba previsto que este lunes 22 de julio de 2019, también rinda versión la asambleísta Doris Soliz, quien aparece en 6 registros que suman más de 700 mil dólares. La legisladora no acudió a la diligencia y deberá fijarse una nueva fecha para que acuda a la Fiscalía.