Ola Bini: acusaciones contra Assange no tienen base

"La información dada por CNN (sobre Julian Assange) no tiene elementos nuevos, son insinuaciones que ya se conocían", señaló Ola Bini, quien este viernes 19 de julio de 2019 cumplió con la presentación periódica en la Fiscalía, como medida sustitutiva a la prisión preventiva, dentro del proceso en su contra por ataque a sistemas informáticos.

Una investigación de la cadena CNN revela que el fundador de WikiLeaks recibió durante una serie de reuniones, cuando estaba asilado en la embajada de Ecuador en Londres, "materiales potencialmente hackeados y relacionados con las elecciones en Estados Unidos de 2016".

Según el ciudadano sueco, es preocupante lo que sucede con Assange. "Como amigo de Julian y ciudadano preocupado de lo que está pasando, digo que estas acusaciones no tienen ninguna fuente, ni ninguna base. Los Estados Unidos están buscando, el partido Demócrata aún está buscando a quién culpar por haber perdido las elecciones, incluyendo a WikiLeaks y al Gobierno ruso, en lugar de tomar su responsabilidad por la elección de Trump".

"No he conocido a ningún ruso en la embajada en Londres, jamás he visto que se entregó material hackeado, nunca he visto que nadie le haya entregado nada a Assange, que no sea comida", agregó.

En cuanto a su proceso, arremetió contra la Fiscalía, a la que acusa de dilitar la investigación, al pretender vincular a otra persona. "Ha solicitado el fiscal introducir a una persona como vinculada, es una persona totalmente inocente, solo para prorrogar 30 días más la investigación que se está llevando... La persona que ha sido solicitada por la Fiscalía, para que sea vinculada al proceso, es una persona ecuatoriana, con familia ecuatoriana y se ha desempeñado toda su vida en el Ecuador... Soy una persona inocente, quiero que este proceso sea archivado".

Se trata de uno de los socios fundadores de la empresa donde trabaja Bini, señala su abogado Carlos Soria.