José Tuárez acusa a CREO de “persecución política”

Que el bloque del movimiento CREO orquesta una persecución en su contra fue la respuesta de José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) , a la serie de denuncias que enfrenta.

En rueda de prensa junto a los consejeros Walter Gómez y Victoria Desintonio, el titular del organismo responsabilizó a esa organización política de lo que denominó “acoso inhumano e inmisericorde”. “El bloque de CREO lleva adelante esta persecución en mi contra y en contra de mis compañeros del Consejo, quieren destruirnos, mas no lo lograrán”.

Señaló que la razón es la denuncia que investiga en contra de su líder, entre otros implicados. “Ha llegado a mi conocimiento información donde existirían presuntos actos de corrupción que involucrarían a Guillermo Lasso. En esta denuncia están involucrados Edwin Moreno Garcés, Xavier Macías Carmigniani, Leonidas Ortega y el propio Guillermo Lasso... Tenemos toda la documentación de esta presunta denuncia. El Ecuador tiene que tener claro porque el bloque de CREO nos persigue, porque vamos a investigar los casos irregulares del señor Guillermo Lasso”.



Tuárez dijo que esta documentación, que actualmente investiga, llegó a sus manos el día en que se posesionó como presidente del organismo, y que será entregada a la Fiscalía.

Mientras que el consejero Gómez indicó que son 786 las denuncias archivadas por exfuncionarios del CPCCS transitorio, y que a su tiempo darán los nombres y detalles.

Sobre las tres denuncias en contra de cuatro consejeros, a raíz de la aprobación de la conformación de una comisión especializada que revisará el proceso de designación de los jueces de la Corte Constitucional, Tuárez manifestó que no se pronunciará sobre algo de lo que no ha sido notificado. “No me presto a shows ni mediáticos, ni políticos”.

Enfatizó que “en ningún momento dijimos que vamos a sacar autoridades elegidas por el Consejo transitorio”, que tiene claro que esa no es su atribución y pidió no dejarse llevar por “escándalos”, pues aún no se conocen los resultados que arrojarán los procesos administrativos que impulsa.

También envió un mensaje al titular del Legislativo, César Litardo, quien dijo que estará vigilante de las decisiones que adopte el CPCCS. “Inicio rechazando las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, quien acompañado por un grupo de legisladores se pronunció contra lo que debemos hacer y estamos en capacidad de hacer los consejeros de esta función del Estado”.

Los asambleístas denunciantes Raúl Tello y Jeannine Cruz anunciaron que lo actuado la tarde del miércoles por el Consejo de Participación es una causal más para llevar a sus integrantes a juicio político, que podría derivar en una censura y destitución.