Archivo de 'Arroz verde' tiene todos los involucrados

Durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, dijo el lunes 8 de julio de 2019 que tiene el archivo original del caso 'Arroz Verde'

Salazar manifestó que el documento contiene todos los nombres de los involucrados y que el caso no está cerrado.

“El país conocerá qué personas recibieron realmente el dinero, quiénes no, en montos y en fechas”, dijo posteriormente a la prensa.

La fiscal general advirtió ante la mesa legislativa que el recibir dinero ilegalmente para una campaña no es delito, por eso se juzga como soborno. Pero que para ello deben ser funcionarios. En el caso de alguien que no lo es, no habría delito por el que juzgarlo. En este sentido, Salazar pidió al Legislativo tipificar eso como un delito.

La Comisión de Fiscalización continuó este lunes con el análisis de las denuncias publicadas en los medios digitales La Fuente y Mil Hojas sobre el supuesto financiamiento irregular de campañas electorales de Alianza PAIS (AP).

Durante su comparecencia, la fiscal general dijo "que no hayan sido vinculados aún, no significa que no vayan a serlo. Nuestra investigación está orientada de manera responsable a cerrar todo el círculo de la corrupción".

Destacó que "entre quienes han sido llamados a rendir versiones están los empresarios, porque también deben responder ante la justicia. Estamos cumpliendo con nuestro trabajo de forma responsable y conforme lo estipula la ley".

Salazar precisó que la Fiscalía no les denomina casos 'Arroz Verde' ni 'Lucas Majano', sino sobornos de 2012 al 2016.

Ante los miembros de la Comisión, la funcionaria mencionó que la institución que dirige cuenta con 18 cadenas de custodias con más de 200 evidencias, entre ellas, computadoras con información reservada que se incautaron de entidades del Estado y de empresas privadas.

Agregó que se han realizado 251 diligencias, 48 versiones receptadas, 17 autorizaciones judiciales, 5 audiencias, 168 instituciones a las que se ha requerido información y 13 allanamientos.