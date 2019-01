Galarza responde por acusaciones de ‘diezmos’

En los exteriores de la Fiscalía General del Estado, la asambleísta de CREO, Ana Galarza , pidió este jueves 3 de enero de 2019 que Lenin Rodríguez, exasesor de la legisladora, acuda al Ministerio Público a presentar una denuncia sobre los presuntos cobros indebidos por parte de la parlamentaria a su equipo de trabajo.

Según el abogado de Galarza, Roberto Calderón, esta tarde presentó un escrito en la Fiscalía “solicitando una investigación a fondo de los hechos en los cuales un exasistente de Ana Galarza profiere una serie de acusaciones, de cuestiones infundadas, refiriéndose a supuestos actos de corrupción”.

LEA: Vicuña deberá rendir versión por caso ‘diezmos’ en enero

En un audio filtrado en redes sociales se escucha al exasesor de Galarza y a la exasambleísta Norma Vallejo, quien fue destituida por gestionar públicos, conversar sobre presentar pruebas acerca del presunto cobro de diezmos por parte de Galarza a través de su esposo.

Galarza indicó este jueves que Lenin Rodríguez trabajó en el despacho del exasambleísta Diego Salgado. “Cuando fue a mi despacho, hablaba de temas personales de Salgado. Lenin afirmaba que Salgado supuestamente les cobraba 500 dólares mensuales para pagarle a un hacker llamado Daniel Salazar, tenía copias de las tarjetas de crédito. Guardó toda esa información para contarle a la gente. Por qué, no sé. A mí eso no me gustó. Porque yo no tengo una constancia de que Salgado supuestamente les cobraba 500 dólares a los miembros de su equipo asesor para pagarle a un hacker y por eso le dije muchas gracias, no sigue trabajando en nuestro equipo legislativo. Además, él no se llevaba bien con el resto del equipo”, aseveró.

Agregó que “se le recomienda a Jeannine porque ella me pregunta si me parece bien su trabajo y le digo que como profesional hace un buen trabajo, pero que tenga cuidado porque él dice cosas que no sé si me constan de sus exjefes. Pasó el tiempo y ahora nos enteramos de que confabula el asesor de Jeannine Cruz con los correístas y con Norma Vallejo y le da a ella todo el discurso que ella tiene que decir en el Pleno para desviar la atención. Le pedía también que ella presente una denuncia en el CAL para afectarme a mí”.

Lenin Rodríguez es un ex funcionario de mi despacho y deberá responder por lo dicho en los audios.

Me solidarizo con mis compañeros y compañeras asambleístas.

Nunca me prestaré a las intrigas correístas. — Jeannine Cruz (@Jeanninecruzz) 3 de enero de 2019

Añadió en declaraciones a la prensa que “como no trascendió el tema de lo que dijo Norma, ahora utilizan estos audios en los que él miente en muchísimas cosas. Ya se ha retractado en que Cristina Reyes le quitaba 1.000 dólares mensuales a Pablo Santillán y que Santillán le vendió su silencio sobre el tema de Fabricio Villamar”.

LEA: Asamblea destituye a Sofía Espín y Norma Vallejo

Según la legisladora, hay otros temas que no esclarece. Por ejemplo, “Lenin Rodríguez dice que en el audio le asesora a Norma Vallejo que ella negocie con la presidenta de la Asamblea porque Lenin dice la presidenta de la Asamblea cobra diezmos, vaya y negocie para que no la destituyan. El asesor de Jeannine Cruz asesoraba a Vallejo para que quede en la impunidad”.

El abogado de Galarza indicó que las acusaciones de Rodríguez llegan “porque a lo largo de los últimos meses hemos visto una actuación fuerte en contra de la corrupción en la Asamblea, de la asambleísta Galarza, y eso le ha traído este tipo de ataques”.

Calderón dijo que “si es que Lenin Rodríguez conoce que existen actos de corrupción, le correspondería presentar una denuncia formal en la Fiscalía y no andar con ese tipo de habladurías y grabaciones clandestinas”.

La legisladora pone a disposición del Ministerio Público sus computadoras, claves de internet, de redes sociales para esclarecer los señalamientos en esas grabaciones.