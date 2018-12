Jorge Glas finalizó huelga de hambre luego de 52 días

El exvicepresidente de la República, Jorge Glas, levantó la huelga de hambre que realizaba desde hace 52 días. La noticia fue confirmada por el excanciller Ricardo Patiño, la exasambleísta Sofía Espín y el propio Glas a través de la red social Twitter.

Compartimos manifiesto de Jorge Glas, Ex Vicepresidente, "de rodillas ante Dios, de pie ante los hombres”.

El mundo entero debe leer este manifiesto, revela humillaciones, maltrato y el silencio infame de ciertas organizaciones y medios de comunicación.#JorgeGlasPresoPolítico pic.twitter.com/xefxK6Ktfm — Jorge Glas (@JorgeGlas) 12 de diciembre de 2018

De acuerdo con lo expuesto por el canciller, el exvicemandatario “aceptó el pedido de su familia, amigos y compañeros de lucha”, quienes lo instaron a dejar la medida de hecho para preservar su salud.

En su misiva, Glas denuncia que oficiales de Policía lo trataron con irrespeto durante su traslado a la cárcel de Latacunga. “Me empujaron el con el pecho, me arrinconaron, unidos a agentes armados del Ministerio de Justicia, con armas cortas y fusiles (…) El mayor de policía me decía al oído 'vas a ver', 'te vas a Latacunga', 'ahora verás lo que es bueno'. Nunca me habían tratado así”, denuncia Glas.

El también exministro explicó que fue impedido de coger todas sus medicinas y de ir al baño. Además, sostiene que al llegar a Latacunga fue desnudado y tratado con humillación, situación que asevera, se repitió en varias ocasiones.

Glas agradeció a la defensora del Pueblo, Gina Benavides por pronunciarse sobre su caso, y sostuvo que los médicos que lo revisaron y dieron su diagnóstico fueron removidos de sus puestos.