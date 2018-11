Ley de Comunicación: cambios, hasta mediados de diciembre

Hasta mediados de diciembre podrían definirse los cambios a la Ley de Comunicación (LOC). La Comisión de Derechos Colectivos que tramita las reformas a la LOC se acogió a una prórroga de 30 días en los plazos para entregar su informe para segundo debate. Así lo informó su presidente Jorge Corozo.

El afán sería recibir más aportes al texto. Sus compañeros en la mesa legislativa no conocían esa decisión. Inicialmente tenían hasta mediados de noviembre para presentar el documento.

LEA: Cierran primer debate de reformas de comunicación

“Yo creo que en estas próximas dos semanas este informe está listo para que sea votado en la Comisión y entregado al CAL para que ponga fecha para la discusión en el Pleno”, indicó José Chala, miembro de Comisión de Derechos Colectivos.

El hecho de que se tomen sin mayor urgencia las reformas a la Ley de Comunicación preocupa en la propia Asamblea. “Si bien en este momento podemos decir que ha habido una cierta calma porque la Supercom está silenciosa, pero la ley está ahí. Y es una espada de Damocles que cualquier momento, dependiendo de los intereses, se podría habilitar”, comentó Wilma Andrade, asambleísta de Izquierda Democrática.

La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) teme que no haya voluntad política para cambiar la norma. “Alguien está muy cómodo con la ley vigente y la estructura vigente y ese alguien tiene que decirle al país ‘miren no creo que haya que reformar esta ley, no tenemos prisa, queremos que siga vigente’”, manifestó Francisco Rocha, director de la Aedep.

La Aedep cree, sin embargo, que la Ley de Comunicación debe ser derogada. “Construir una que promueva derechos, no que persiga opiniones”, expresó Rocha.

En la Asamblea se avanza en cambio en reformas. Ya se decidió, por ejemplo, eliminar la Supercom y el linchamiento mediático, que la Defensoría del Pueblo actúe sobre la violación de derechos y la justicia sea quien resuelva si persisten diferencias.

Este miércoles 28 de noviembre de 2018 la Comisión tiene previsto recibir más comparecencias, entre ellas estará la Aedep y la ministra del Interior, María Paula Romo.