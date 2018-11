Ecuatoriana va a Cámara de Representantes de EEUU

La demócrata Debbie Mucarsel-Powell ganó el escaño por el Distrito 26 en la Cámara de Representantes de los EE.UU., al derrotar al repúblicano Carlos Curbelo en las elecciones al Congreso federal.

“Ha sido una campaña muy larga, pero lo logramos juntos (...) Solo en este increíble país una inmigrante de Ecuador resulta electa para servir en el Congreso de Estados Unidos”, dijo Mucarsel-Powell en su discurso de victoria, según recoge El Nuevo Herald.

Murcarsel-Powell has just arrived with her family. Crowd is chanting “Debbie!”



Curbelo called to congratulate her a few minutes ago, she says.



“I am overwhelmed with joy,” she says. pic.twitter.com/bRCWxULz0f

