Karl-Anthony Towns, jugador de los Minnesota Timberwolves de la NBA, reveló en un video en su cuenta de Instagram que su madre tiene coronavirus y compartió toda la historia para generar conciencia a las personas.

"Creo que es importante que todos comprendamos la gravedad de lo que está sucediendo en el mundo en este momento con el coronavirus y creo que mi experiencia en este momento podría ayudar, así que decidió hacer este vídeo y dar una actualización de dónde me encuentro", empezó.

El deportista, anunció que su madre fue hospitalizada por COVID-19 y está en coma inducido y con un respirador. "Esto es muy duro para mi y para mi familia. Ella es la jefa de nuestra casa y está en coma inducido médicamente. Desde ese día obviamente no he podido comunicarme con ella", agregó.

Para finalizar, mencionó que: "Mi familia me dijo que hiciera este video para que la gente entienda que la gravedad de esta enfermedad es real. Esto no debe tomarse a la ligera. Proteja a sus familias, a sus seres queridos, a sus amigos y a usted mismo, practique el distanciamiento social".

WE CAN BEAT THIS, BUT THIS IS SERIOUS AND WE NEED TO TAKE EVERY PRECAUTIONS. https://t.co/zxMqVB9AWk via @YouTube

— Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) March 25, 2020