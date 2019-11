Roger Federer ya llegó a Quito para su partido

El suizo Roger Federer llegó la mañana de este domingo a Quito para jugar un partido de exhibición contra el alemán ALexander Zverev, quien llegó con él.

En el aeropuerto de Quito fue recibido por Nicolás Lapentti y autoridades de la base aérea.

El número 3 del mundo tiene prevista una agenda de actividades en la capital ecuatoriana entres las que está la visita a la mitad del mundo, un clínica de Tenis y el encuentro de la noche.

El duelo será a las 19:00 en el coliseo Rumiñahui de Quito y es el cierre de la gira latinoamericana de Federer que disputó partidos en Chile, Argentina, Colombia y México.

Mira algunas fotos:

Quito, Ecuador!!!

Thanks for the welcome already! Can’t wait for the Match tonight.

Nico great to be here and see you again my friend!!! https://t.co/TqZaJnD8KK

— Roger Federer (@rogerfederer) November 24, 2019