Hulk Hogan desea pelear una vez más en WWE

La leyenda de la lucha libre estadounidense, HulK Hogan, reveló en una entrevista que desea volver a la WWE y tener un combate más para cerrar con broche de oro su carrera.

"He hablado en muchas ocasiones con Vince McMahon y le he dicho que no puedo estar tranquilo con el hecho de que mi último combate fuera en TNA. Si consigo encontrarme en condiciones con mi espalda me gustaría tener un combate más, un último combate de retiro por todo lo grande. Me encantaría que fuera contra Vince McMahon", djo el exluchador en Los Angeles Times.

Hogan, ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente varias veces por sus problemas de espalda.