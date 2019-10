Carapaz va por el bicampeonato del Giro de Italia

Richard Carapaz conquistó este año el Giro de Italia, dando una de las grandes sorpresas de la temporada. Pese a que el ecuatoriano del Movistar estaba en la terna de favoritos, sorprendió con su brillante triunfo final. Ahora, tiene una corona que está dispuesto a defender en 2020 con su nuevo equipo, el Ineos.

Ayer estuvo en la presentación de la carrera en Milán: "Realmente espero estar en el comienzo del Giro el próximo año", dijo Carapaz. "Es una ruta muy interesante con etapas que presentan muchas sorpresas. En la última semana el Stelvio podría ser decisivo", destacó en unas declaraciones recogidas por cyclingnwes.

"El Giro de Italia 2019 siempre será un momento muy importante en mi historia como ciclista profesional, solo de pensarlo me emociona", explicó Carapaz en la presentación. "Le debo mucho a mis padres y a todas las personas que me ayudaron a convertirme en el corredor que soy hoy. Nunca dejaré de decirles a los niños en Ecuador que comienzan a andar en bicicleta lo importante que es perseguir sus sueños". De momento, el Ineos no ha anunciado como repartirá su elenco de estrellas para las grandes vueltas, pero Carapaz deja claras sus intenciones.

"Todavía no hemos hablado mucho sobre estas cosas, pero creo que los mejores corredores tienen que correr en las carreras más grandes como el Giro, el Tour y la Vuelta, y tenemos los corredores para hacer eso", concluyó. A sus 26 años, Carapaz quiere agrandar aún más su palmarés.