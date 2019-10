Caín Velasquez anuncia su retiro de la MMA

Por si no había quedado suficientemente claro, Caín Velasquez ha confirmado su retiro de las artes marciales mixtas. El dos veces campeón Peso Completo de la UFC firmó un lucrativo contrato con la WWE y hará su debut sobre el cuadrilátero de la promoción cuando se mida en una revancha a Brock Lesnar este 31 de octubre en el WWE Crown Jewel y Riad, Arabia Saudita.

El viernes anterior, la WWE llevó a cabo una conferencia de prensa desde la T-Mobile Arena para oficializar ambas luchas. Charlando con los medios, Velasquez anunció su retiro de las MMA, pero no fue hasta el día de ayer que hizo el anuncio en sus redes sociales.

“A la UFC, familia, amigos y a todos los fans, gracias por estos últimos once años. Gracias a todos mis entrenadores, compañeros de equipo y agentes. Soy tan bendecido por haber tenido la oportunidad de hacer de una carrera haciendo algo que me encanta. Supe desde el momento que estaba en la Universidad que quería ser un peleador y después de graduarme de de la Universidad partí en mi viaje de convertirme un peleador con la meta de ser campeón Peso Completo de la UFC. Sólo hay un par de personas en el planeta que pueden decir que consiguieron lo que yo conseguí, y siempre estaré agradecido por las oportunidades y la posición que tuve en la UFC. Con mi retiro oficial de la UFC, es hora del siguiente capítulo”.

“Hace un año, cuando asistí a mi primer show de la WWE, me volví a enamorar del deporte del que había visto y participado desde que era un niño. He estado entrenando en diferentes gimnasios, asistiendo a shows y viendo más luchas de las que me gustaría admitir, pero honestamente puedo decir que como, duermo y respiro lucha libre ahora. El contrato está firmado y estoy en camino hacia mi siguiente meta, el Campeonato Universal de la WWE”.

“Universo de la WWE, gracias por recibirme de brazos abiertos”. Velasquez abandona las MMA con un récord 14 – 3. Su última pelea fue una derrota por nocaut en 26 segundos ante Francis Ngannou en la estelar del UFC Fight Night Phoenix.