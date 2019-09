Definidos las semifinales del Mundial de Baloncesto

Una vez finalizada las llaves de cuartos de final del Mundial de Baloncesto en China, ya están clasificados las cuatro mejores selecciones, que buscarán el trofeo de campeones.

Argentina borró al favorito Serbia, mientras que España cumplió con el pronóstico y eliminó a Polonia, en la jornada de ayer.

Esta mañana, Francia confirmó el mal momento de Estados Unidos y clasificó sorprendiendo al mundo entero, para que más tarde Australia se lleve el último cupo entre los cuatro mejores al derrotar a República Checa.

Las semifinales inician este viernes entre Argentina vs Francia y luego Australia vs España. Mañana por la mañana, los eliminados Serbia jugará ante USA, y después Polonia vs República Checa para definir al quinto, sexto, séptimo y octavo.