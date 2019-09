Richard Carapaz estará en el Tour Británico

El ecuatoriano Richard Carapaz participará en el Tour Británico 2019, así lo confirmó el Movistar Team.

Carapaz tenía planificado participar en La Vuelta a España, pero una lesión se lo impidió. Por eso, el equipo español decidió llevarlo a esta competición.

Auque confirmaron su presencia, Movistar Team está a la espera que le entreguen la visa a Carapaz.

El Tour Británico comenzará este sábado 7 de septiembre y terminará el 14 del mismo mes, por lo que consiste de ocho etapas.

Hay que recordar que, a pesar de ser anunciado como refuerzo del equipo INEOS, el ciclista nacional tiene contrato hasta fin de año con el elenco español.

Mira el anuncio oficial:

We confirm @MikelLandaMeana, @RichardCarapazM and @Andrey_Amador are all expected to take Saturday's start of the @TourofBritain #OVOToB. Exciting race ahead!



Richard is pending a final sign-off to his visa, initially expected to ride #LaVuelta19. https://t.co/JA3oPFFL8P

— Movistar Team (@Movistar_Team) September 4, 2019