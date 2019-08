Djokovic avanza en el US Open pese a lesión

El campeón defensor Novak Djokovic avanzó con contundencia este viernes a los octavos de final y despejó dudas sobre su hombro izquierdo, que dijo está "casi sin dolor".

'Nole', que busca ser el primer campeón consecutivo del US Open desde Roger Federer, sacó la tarea ante el local Denis Kudla, derrotándolo en sets seguidos con parciales de 6-3, 6-4 y 6-2.

"Está casi sin dolor, todavía hay un poco de dolor, pero estoy verdaderamente satisfecho con la forma como fue", dijo el número 1 del ranking, que se reservó, no obstante, los detalles de la lesión.

En la tercera ronda, ante el argentino Juan Ignacio Londero, el serbio manifestó sentir un dolor fuerte y apostó en que se recuperaría en las 48 horas de descanso.

Incluso se saltó la práctica del jueves y este viernes, durante el calentamiento, tuvo un intercambio con un espectador que lo provocó.

Estaba a punto de sacar cuando interrumpió el movimiento, aparentemente por algo que dijo, y molesto se acercó a la cerca para confrontarlo.

"Te voy a encontrar, te voy a encontrar", es lo que se entiende del intercambio que fue capturado en un video que inundó las redes sociales, y del que no hay todos los detalles.

En la rueda de prensa después del partido, 'Nole' dijo sonriendo que se trató de "una pequeña charla".

Al ser consultado sobre el "te voy a encontrar", el jugador completó: "para tomar una bebida, me cae bien el tipo, le voy a comprar un trago".

Lo que se dijeron "lo vamos a mantener entre nosotros", indicó. "Pero definitivamente me ayudó, no sabe cuánto, pero me ayudó".

"No quiero hablar de eso, creo que me hizo un gran favor aunque tal vez no era su intención", añadió, sin revelar más. "Me hizo un gran gran favor".

En el partido, Djokovic también tuvo un intercambio con fanáticos al inicio del partido en el estadio Arthur Ashe, que "se tomaron más bebidas de las que se suponía".

"Sesiones de la noche, Nueva York... pero al final todo bien", indicó Djokovic, que en la siguiente ronda enfrentará al suizo Stanislas Wawrinka que avanzó al vencer al italiano Paolo Lorenzi.