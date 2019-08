Stone Cold revela que se ensució durante un combate

La leyenda de la WWE, Stone Cold Steve Austin, reveló un accidente que tuvo durante una pelea con Yokozuna en un tour de Sudáfrica de la empresa de lucha libre.

En una entrevista con el medio inglés, The Sun, reveló que cuando su rival lo levantó, se ensució el pantalón. “Cuando me levantó y me golpeó, sucedieron cosas. Algo se fue al sur. Y afortunadamente llevaba bañador negro".

“Estaba acostado sobre la colchoneta y me cagué los pantalones. Lo miré y dije: "Yok, vamos a casa". Vete a casa en la lucha libre significa terminemos esto para salir de aquí", agregó el estadounidense.

Austin, aseguró que son cosas que pasan en la empresa de entretenimiento, debido a que en los viajes internacionales hay cambios en la dieta de los deportistas.

La leyenda era cierta... La confesión más sincera de Steve 'Stone Cold' Austin y su combate contra Yokozuna https://t.co/F5AZ0HTIQK — laSexta|Deportes (@DeporteslaSexta) August 19, 2019