El dirigente de Liga de Quito Esteban Paz dio su opinión sobre la jugada de Carlos Garcés ante Franklin Guerra en el primer gol de Barcelona durante el compromiso del pasado sábado.

"Y lo vimos todos ahora, saltaron los jugadores de Liga, el cuerpo técnico en general, lo vimos todos menos el árbitro. ¿Qué pasaría si fuese en la otra área el empujón? Ahí es donde no me gusta, prefiero quedarme con que fue un error arbitral, que Quiroz lo rectifique y no se vuelva a dar", dijo Paz en entrevista con Área Deportiva.

Sin embargo, el directivo aclaró que no "escuda los resultados negativos atrás de un fallo arbitral" y afirmó que confía en el arbitraje ecuatoriano.

"Los fallos arbitrales sí cambian los partidos y en estos 5 partidos hemos tenido 4 o 5 fallos arbitrales difíciles de aceptar. Los resultados se consiguen cuando somos eficaces y marcamos los goles que debemos marcar, no nos podemos quedar en la mente con un fallo arbitral", argumentó Paz.

"El arbitraje ecuatoriano no es el peor de todos ni el mejor, pero tiene espacio para mejorar. Personalmente, confío en el arbitraje ecuatoriano", sentenció.