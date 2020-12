Tres equipos se suman a la pelea por Moisés Caicedo

Tras confirmarse el interés del Manchester United por Moisés Caicedo, medios de Inglaterra han confirmado que tres equipos se han sumado a la lista de los clubes que buscarían el fichaje del talentoso mediocampista.

Según información de Daily Mail, el Chelsea, Newcastle y Brighton "están en la búsqueda de llevar al mediocampista a la Premier League, pero el club ecuatoriano Independiente del Valle tendrá la última palabra".

De acuerdo a varios reportes, el joven volante le encantaría firmar por el conjunto de los 'red devils' y ser el segundo jugador 'tricolor' en vestir su camiseta. El United podría pagar 5 millones de euros por el traspaso.

19-year-old Ecuadorian wonderkid Moises Caicedo 'would love to complete move to Manchester United' https://t.co/EcTJLnuP6y @MailOnline

