El fútbol nacional se despide de Edison Realpe

Edison Realpe, futbolista ecuatoriano, falleció en un accidente de tránsito en la vía Esmeraldas. En redes sociales, figuras de nuestro fútbol, están dando condolencias por la muerte del jugador.

Mi más sentido pésame a la familia de Edison Realpe, por su sensible fallecimiento, lo mismo al club Liga Deportiva Universitaria de Quito, lo tuve como jugador en Rivert Ecuador, paz en su tumba .

El día que le dije que se iba a @LDU_Oficial no lo podía creer, estaba muy emocionado. En el primer partido que jugo contra @GuayaquilCityFC en el Chucho me busco para regalarme su camiseta. Me sorprendió el gesto. Un pena esta noticia, que tristeza. Descansa en paz Gabrielito. pic.twitter.com/0cvLLsMedo

— Miguel Angel Loor (@miguelloor) December 22, 2019