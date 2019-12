Banguera: "Me sacaron de Barcelona"

Máximo Banguera se dirigió a los medios de comunicación para informar su salida de Barcelona.

El jueves 12 de diciembre la presidenta de El Nacional, Lucía Vallecilla, confirmó la llegada del arquero al equipo militar hasta el 2023. Sin embargo el portero aseguró que no tiene nada firmado.

Banguera había firmado hasta el 2021 con Barcelona y pretendía continuar. Sin embargo la dirigencia decidió prescindir de sus servicios.

El arquero de 34 años se mostró agradecido con los 'Toreros' luego de 11 temporadas en el club.

“La dirigencia me comunicó que no voy a continuar en Barcelona. Agradecer a la gente el cariño y por abrirme las puertas”, aseguró Banguera.

Según Banguera, su salida del equipo se da por decisión de la nueva dirigencia de Carlos Alejandro Alfaro Moreno. El arquero desmintió haber apoyado la candidatura de Cevallos, aunque reconoció que siempre ha admirado al expresidente de Barcelona.

"El lunes me reuní con Alfaro y me dió a conocer que no soy parte de los planes de Barcelona. Lamentable que mezclen política con fútbol", manifestó el arquero.