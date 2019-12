Máximo Banguera desmiente rumores de salida

Máximo Banguera, portero de Barcelona Sporting Club, se manifestó en sus redes sociales sobre los rumores que lo colocan fuera del conjunto 'amarillo' para la próxima temporada.

En su cuenta oficial de Instagram, el guardameta escribió: "Veo que me vinculan con algunos equipos y solo puedo decir que nada es cierto, mencionan que no seguiré en Barcelona (tengo un contrato firmado y por el momento no me han comunicado nada). Por ahora me encuentro disfrutando de mi familia".

El portero, llegó en 2009 a Barcelona, equipo donde consiguió dos títulos y disputó una semifinal de Copa Libertadores de América.