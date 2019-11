Célico confirma que desea quedarse en la selección

Jorge Célico, entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, habló sobre su futuro, luego que en las últimas horas se filtró información de un supuesto interés de Barcelona Sporting Club por sus servicios.

"Agradezco a Barcelona por el interés. Mi interés e ilusión que tengo es dirigir a la selección mayor de Ecuador", dijo el director técnico luego de la victoria de la 'Tri' ante Trinidad y Tobago.

También, el argentino reveló que rechazó otras ofertas."A la selección de Panamá le dije que no, a Huracán le dije que no, a Real Potosí le dije no, y en realidad lo hice porque tengo una gran ilusión de dirigir la selección mayor de Ecuador".