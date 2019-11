Marcos Caicedo, extremo de Barcelona SC, atendió a la prensa deportiva luego del reciente ensayo con el club guayaquileño.

Entre otras cosas, Caicedo respondió a las declaraciones realizadas por Leonardo Ramos, exentrenador del conjunto amarillo: "Es lamentable, uno como jugador no lo entiende, si él estuviese aquí, debería haber dicho quienes son, pero bueno, esperamos que todo lo que dijo no haya sido cierto".

Para finalizar, 'Marquitos' hizo énfasis sobre la interna: "en el camerino no se dijo nada, no hay jugadores que no se merezcan estar aquí, todos se merecen estar aquí, cuando perdemos los partidos somos los peores, pero cuando ganamos no nos dicen que somos los mejores, somos seres humanos, no somos robot".