El volante Jefferson Orejuela aseguró que quisiera seguir en Liga de Quito, pero aseguró que por el momento no piensa en eso.

"Me gustaría quedarme en Liga, una gran institución que me ha dado mucho. No he conversado (aún sobre su renovación). Estoy enfocado en los Torneos (Liga Pro y Copa Ecuador). Si debo quedarme en Liga, bienvenido sea", afirmó en diálogo con la radio Mundo Deportivo.

Además, el ecuatoriano dijo que ya dejaron atrás el triunfo 2-0 sobre Emelec por Copa Ecuador y piensan en cerrar bien la Liga Pro.

"Por ahora no estamos pensando en la final de la copa. Vamos a paso a paso, ahora a recuperarnos de este partido", aseguró.