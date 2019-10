El presidente de Emelec, Nassib Neme, descartó la posibilidad de que haya hinchada visitante en el clásico del astillero de este fin de semana.

"No he escuchado nada al respecto, seguramente ellos tienen información de inteligencia relevante que les sugiere que esta posibilidad es factible. Nosotros desconocemos y no tenemos informes de seguridad que digan que esta opción se está ventilando entre las autoridades competentes", afirmó ante los medios de comunicación.

"Estamos solamente enfocados en el partido y no en las periferias del mismo", agregó.

Sobre lo futbolístico, Neme aseguró que ambos equipos llegan parejos a este partido decisivo.

"Es un rival muy respetable Barcelona, pasa por un buen momento, pero Emelec también tiene lo suyo y creemos que va a ser un gran partido", declaró.

"Este es un partido importantísimo, pero todos los encuentros valen 3 puntos", añadió.