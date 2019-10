La situación sociopolítica en el país no mejora, y con ello la Copa Libertadores Femenina Ecuador 2019, sigue suspendida debido al tenso momento en la capital ecuatoriana.

Ante ello, la FIFPRO ha escrito una carta hoy pidiendo a CONMEBOL suspender la Copa Libertadores Femenina.

Cabe recordar que varios clubes se encuentran en hoteles de Quito, debido a que fueron citadas en esta parte del país para disputar el certamen continental.

UPDATE: FIFPRO has written a letter today calling on @CONMEBOL to suspend the Women’s Copa Libertadores (@LibertadoresFEM) amid ongoing civil unrest in Ecuador. Players from several clubs have contacted us saying they fear for their safety. pic.twitter.com/9w1AUeDzo8

— FIFPRO (@FIFPro) October 13, 2019