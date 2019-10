The Guardian destaca a Johan Mina

El reconocido portal The Guardian, realizó un artículo de de los 60 mejores talentos jóvenes en el mundo del fútbol. En la lista, se encuentra el futbolista del Club Sport Emelec, Johan Mina.

"Debido a una disputa contractual, Mina no ha jugado ningún fútbol de clubes en casi dos años, habiendo peleado con Emelec por su negativa a comprometer su futuro a largo plazo con el club, pero ha seguido representando a su país y fue el máximo anotador en el Campeonato Sudamericano Sub-17 en Perú en marzo y abril. Todavía no está bajo contrato, y se espera que se mude al extranjero una vez que cumpla 18 años en febrero: su agente, Klinton Tenorio, reveló este año que Chelsea es "uno de los equipos que constantemente pregunta por él". Un buen driblador con un fuerte disparo con la izquierda, anotó 40 goles en 26 juegos para los menores de 14 años en 2016", escribe el medio.

Mina es una de las figuras de la selección ecuatoriana Sub 17, que disputará el Mundial de Brasil 2019.

Next Generation 2019: 60 of the best young talents in world football https://t.co/XtwY3kWaCx pic.twitter.com/GR826NHUSp

— Guardian sport (@guardian_sport) October 10, 2019