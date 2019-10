Álvarez habla sobre Leo Ramos y Cuentas le responde

El vicepresidente de Barcelona, Juan Alfredo Cuentas, le respondió al candidato a la vicepresidencia de la lista uno, Aquiles Álvarez, después de que este hablara sobre Leonardo Ramos.

"Por favor a los candidatos de la lista 1 si quieren hablen de nosotros los dirigentes, de los candidatos de la otra lista, pero no se metan con el técnico, ni los jugadores. No jodan al equipo que estamos disputando cosas importantes eso si no voy a permitir", puso Cuentas en su cuenta oficial de Twitter (@jacuentasbsc).

Álvarez había dicho más temprano en entrevista con Radio Play que el entrenador uruguayo no es su estilo.

"Respeto a Leonardo, está al frente del equipo consiguiendo los resultados. Realmente no es mi estilo, pero es algo que tendríamos que tocarlo con el Directorio", aseguró.

"Yo visualizo un Barcelona que salga a ganar a todos lados, y que sea cien por ciento ofensivo como lo era el de Almada, pero en todo caso lo respeto, se están consiguiendo los resultados. Le deseo lo mejor, que sea campeón. La decisión no es sólo mía, sino del equipo, y si se decide que él tiene que seguir, seguirá; así nos pasó con Almada cuando llegamos", añadió.

Mira el tweet de Cuentas: