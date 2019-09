Lista de Cevallos no es admitida por Tribunal

La lista "Sigamos lográndolo" presidida por el presidente de Barcelona Sporting Club, José Francisco Cevallos, no ha sido admitida por el Tribunal Electoral de la institución guayaquileña.

Así lo anunció el organismo a través de su cuenta oficial de Twitter (@BscTribunal). Además, agregó que la agrupación tiene hasta la medianoche de este viernes para presentar documentación de descargo.

Sin embargo, el tribunal no especificó el motivo por el cual la lista no fue admitida. Aunque se rumora que es porque algunos de los miembros no se residen en el país, algo que no es permitido.

En cambio, la lista "El mejor BSC de todos los tiempos", liderada por Carlos Alfaro Moreno, sí fue admitida, pero se recibirá cualquier impugnación hasta la medianoche de este jueves.

El último pronunciamiento del Tribunal Electoral, sobre la admisión o no de la lista, se dará hasta la medianoche del próximo domingo 29 de septiembre.

Mira el anuncio oficial:

El día de ayer, miércoles 25, venció el plazo para la calificación de las listas participantes en #EleccionesBSC2019. El Tribunal Electoral ha cursado sendos memorandos con las resoluciones a cada una de ellas. — Tribunal Electoral BSC 2016-2020 (@BscTribunal) September 26, 2019

La lista "El mejor BSC de todos los tiempos", presidida por el señor Carlos Alfaro Moreno, ha sido admitida; sin embargo, si recibiera alguna impugnación hasta la medianoche de hoy, jueves 26, deberá responderla hasta la medianoche del viernes 27. — Tribunal Electoral BSC 2016-2020 (@BscTribunal) September 26, 2019

La lista "Sigamos lográndolo", presidida por el señor José Francisco Cevallos, ha sido no admitida, por lo cual tiene un plazo de dos días, es decir hasta la medianoche del viernes 27 de septiembre, para presentar la documentación de descargo. — Tribunal Electoral BSC 2016-2020 (@BscTribunal) September 26, 2019