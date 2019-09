El capitán del América de Quito, Onofre Mejía, habló en una entrevista radial sobre su polémico penal sobre Emelec, y que conllevó a una fuerte discusión con el entrenador del club capitalino, Luis Espinel, quien adelantó que no espera seguir con el futbolista.

"En todos los partidos me entrego al máximo, no sé por qué ahora el profe (Luis Espinel) se va en contra de mi persona. Lo que puedo decir es que en ningún momento he recibido plata de nadie. Estoy triste por mi familia, me están respaldando", empezó hablando para CRE Satelital.

Profundizando, el jugador ecuatoriano reveló que no seguirá: "Ayer hablé con un dirigente, me dice que por la reacción que hubo en el camerino no podía seguir si sigue el profe en el club. Estoy manejando las cosas con los dirigentes, el profe tira palabras por tirar sin pruebas de nada".

"En un campeonato habiendo tantos errores (tanto de jugadores como árbitros), no es justo que me apunten a mi porque es un partido ante Emelec, tanto ellos como nosotros necesitábamos los puntos", continuó.

Preguntado si se vendió, Mejía fue claro: "No he recibido llamadas de nadie (para arreglar partidos), puedo estar tranquilo".

Recordando la jugada, Mejía apunta: "Yo tuve en esa jugada 3 reacciones y creo que si analizan, lo voy sacando del área y cuando me lanzo lo primero que hago es sacar la pelota. El resto como lo interprete la gente es distinto, siempre se busca cómo culpar al otro. Un poco mal pasé ayer, mi familia también".

"Yo siempre trato de salir bien de los clubes, trataré de hacer lo mismo acá, ya veremos cómo se pasa estos 3 últimos meses y estoy seguro que tendré equipo el próximo año", culminó.