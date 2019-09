Ángel Mena anota en victoria de León sobre Necaxa

El ecuatoriano Ángel Mena anotó en la victoria agónica del León sobre Necaxa por la Liga MX.

Justamente fue Mena quién quebró la igualdad al minuto 89 para poner el 3-2 que luego se convertiría en 4-2 gracias a Ismael Sosa a los 98'. El mismo Sosa había adelantado a la 'fiera' en el marcador a los 19 y 58 minutos.

Para el cuadro local igualaron de forma transitoria Jesús Angulo a los 67' y Mauro Quiroga a los 69', este último tanto con asistencia de otro ecuatoriano, Kevin Mercado.

Gracias a este resultado el León sube a la segunda posición de la tabla con 18 puntos +10 de gol diferencia.

Mira el tanto de Mena:

#NECvsLEO #J10 #LigaMXeng



Ángel Mena gives us the lead with only a few minutes from the the final whistle.



Necaxa 2-3 León #ThisIsLeón pic.twitter.com/g2FsFL3B5o

— Club León English (@ClubLeonEN) September 21, 2019