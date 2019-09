Alfaro Moreno: "No tengo nada que responder"

El candidato a la presidencia de Barcelona, Carlos Alfaro Moreno, dio su opinón sobre las declaraciones de Nicolás Asencio contra su persona

"No tengo nada que responder, a mí me toca demostrar con hecho y actos, no solo en campaña sino desde hace 25 años que estoy aquí, quien soy. No solo cuando estoy acá sino en el país de nacimiento mío", dijo en diálogo con radio Huancavilca.

"Simplemente estoy en la obligación moral de intentar construir un Barcelona mejor, lo he tomado como misión de vida. Soy un hombre de fe que vive con la armadura de Dios puesta, así que con tranquilidad a seguir construyendo no solo un Barcelona sino un mundo mejor", agregó.

Hay que recordar que Asencio es parte de la directiva actual del club 'torero' que es liderada por José Francisco Cevallos y que busca la reelección. Los comicios del club guayaquileño se realizarán el próximo 5 de octubre.