Rescalvo: “Tenemos como 7 puntos menos por el arbitraje”

El entrenador de Emelec, Ismael Rescalvo habló en rueda de prensa luego del empate 1-1 ante LDUQ en el estadio George Capwell disputado esta tarde.

“Me gustó mucho el equipo, fue reconocible. Tuvimos ideas claras desde el minuto 1. Hubo un pasaje en el que con el marcador a favor, por momentos no supimos gestionar el nivel defensivo. Dejamos de incomodar al rival, esos 15 o 20 minutos; pero en líneas generales fuimos muy superiores al rival”, comentó el español.

Profundizando, Rescalvo dijo: “Un escándalo, con magnitud, hay un penal clarísimo que no nos pitan. Nuestro jugador estaba habilitado y no fue gol. Tenemos como 7 puntos menos por culpa del arbitraje. Me molesta, porque dominamos desde el minuto 1 e hicimos suficiente para ganar el partido. Deberíamos tener los 3 puntos”.

Con el empate, los azules siguen fuera de la zona de Playoffs del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, complicando su clasificación.