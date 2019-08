Célico: "Ojalá en un futuro Antonio Valencia vuelva a ser el de antes"

Jorge Célico, entrenador interino de la selección de Ecuador habló en una entrevista sobre el posible regreso de Antonio Valencia, además se lamentó por Robert Arboleda, jugador al que dirigió en la U. Católica.

"A veces se dice ‘ese jugador no puede faltar’ y a veces su presencia es más nociva. El fútbol es de contagio, desde las actitudes. Ojalá (los involucrados en actos de indisciplina) hagan un mea culpa en su momento. Estoy seguro que a ellos les dolerá el hecho de no estar. El trabajo (para prevenir la indisciplina) inicia desde muy temprano”, empezó hablando el estratega para 'Area 88'.

“A los chicos de la Sub 15 y Sub 17 ya se les debe inculcar un código de conducta y hay que ser inflexibles en su aplicación. Los jugadores terminan siendo como hijos de uno. Y te duele. Robert (Arboleda) estuvo mucho tiempo conmigo (en Universidad Católica), pero así son las cosas (Arboleda protagonizó indisciplina en 2017). Como conductor a uno le queda la tranquilidad de haber tratado de guiar a la persona y al futbolista”, amplió.

Para finalizar, Célico apuntó el tema del 'Toño': "ojalá en un futuro Antonio vuelva a ser el de antes. Hoy no es un momento para reiniciar ese proceso, por un montón de situaciones. El tema tendrán que manejarlo con el nuevo entrenador (de la Selección). Antonio (Valencia) es un caso particular, es un emblema. No es fácil dejarlo afuera”.