Rojas:"No consigo rendir en un puesto, porque todo ha sido muy irregular”

Joao Rojas atendió a la prensa deportiva luego de la reciente práctica con Emelec, reconociendo el malestar de la hinchada 'eléctrica', debido a la racha negativa de resultados en el torneo nacional, que por el momento lo tienen lejos de puestos 'Playoffs'.

"Yo entiendo a la gente, en algún rato fuí hincha, es difícil entrar a la cancha y al primer minuto sentir el ambiente hostil. Uno sale a ganar y jugar bien", empezó hablando el joven atacante ecuatoriano del club guayaquileño.

Sobre el juego del entrenador Ismael Rescalvo en Emelec, Rojas lo calificó de complejo: "La idea del profe es compleja, por el tema del juego posicional, la presión alta, y la ocupación de espacios sin pelota”.

Profundizando en el tema individual, Rojas cree que su regularidad dentro de las filas azules, se debe a su buen trabajo: “Algo debo estar haciendo bien para que los 3 técnicos que pasaron por Emelec me pongan a jugar”.

Sobre esto, Rojas aprovechó para relatar su inconformidad por su irregularidad táctica: “Yo converso con mi papá de fútbol y le digo que me mueven, me mueven y no consigo rendir en un puesto, porque todo ha sido muy irregular”.