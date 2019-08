Cifuente: "Van dos ofertas rechazadas...pero no me dan la apertura"

José Cifuente volante central ecuatoriano de la selección nacional y de América de Quito, volvió a hablar de su malestar deportivo, al no tener oportunidades de poder salir, a pesar de haber recibido ofertas de 'gigantes' europeos.

"Están cerrados todos los contactos, lo publicó el dueño del club, que no me van a vender, me necesitan, tengo el deseo salir del país. Eso desmotiva mucho en lo personal, porque todo futbolista piensa con salir, ahora que se da la oportunidad no me la dan", empezó hablando el '8' 'tricolor' que llamó la atención de los clubes del 'Viejo Continente', gracias a su golazo en el Mundial sub 20 disputado en Polonia.

Profundizando, 'Cifu' como es apodado el jugador, detalló sobre su momento: "Está complicado mi futuro, ya van dos ofertas rechazadas por el club que tiene mis derechos deportivos, quiero salir la verdad pero no me dan la apertura. Las ofertas fueron del Manchester City, Porto y una de Estados Unidos", finalizó luego del partido ante los 'toreros".

Cabe recordar que Cifuente pertenece a la Universidad Católica, club capitalino que lo prestó al conjunto 'cebollita' para que gane minutos y pueda exponerse, aunque no ha sido suficiente para los directivos 'celestes', ya que se conoce que han rechazado varias ofertas, entre ellas las del Manchester City.