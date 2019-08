Alvarado: "Célico es un como un padre... ojalá nos lleve a uno de nosotros"

Alexander Alvarado ha podido dar un salto cualitativo en su carrera deportiva, ya que tras brillar tanto en el Sudamericano como en el Mundial sub 20 con Ecuador, el extremo se ha ganado un puesto en el rol titular de Aucas, donde además de resaltar es también ya el 'tricolor' de aquella sub 20 con más minutos en lo que va el Campeonato Nacional.

Con un total de 15 partidos, que se han reflejado en dos asistencias y un gol, Alvarado hoy espera seguir quemando etapas, y qué mejor que ser convocado por la selección de mayores de Ecuador, aquella que hace pocos días confirmó el vicepresidente de la FEF, Jaime Estrada, que será dirigida de forma interina para los próximos amistosos internacionales en septiembre, por el mismo Jorge Célico.

"Contento por lo que estamos haciendo en Aucas, los triunfos seguidos, los resultados y también contento por la confianza que el profe me ha dado, para demostrar lo que hice en el Sudamericano y Mundial", empezó hablando el rápido atacante para los micrófonos de ESTADIO, sobre su momento en la Serie A.

Sobre las claves de su regularidad dentro del campo, por encima de otro compañeros suyos que compartió en la sub 20, Alvarado lo tiene claro: trabajo duro y dedicación: "he sido un poco afortunado, por las oportunidades que me han dado, pero también creo que es por trabajo, por esforzarse, de ganas de salir a delante, por ello decía que cada oportunidad que tenga, iba a dar todo de mí dentro del campo, y gracias a ello se da para mí".

Profundizando sobre la posibilidad de aparecer entre los convocados por el exentrenador de la U. Católica, Alvarado no esconde su emoción: "es una gran oportunidad para todos los que estuvimos en el sub 20, ojalá que el profe Célico lleve a uno de nosotros, si me toca ir a mí, siempre se lo voy a agradecer, y si me toca jugar pues lo haré de la mejor manera, también por la confianza que nos debe de tener el profe, por lo que hemos podido demostrar cada uno en su equipo".

¿Es un sueño lo que está viviendo? "Sí, la verdad que nunca pensé que iba a pasar todo esto, de vivir todo esto con la sub 20, y por qué no ir a demostrar a la selección mayor, lo que hicimos con la sub 20, y no solo yo"

Para finalizar, Alvarado detalló la imagen que tiene él y el resto de sus compañeros sobre Célico: "el profe Célico fue un padre para nosotros, tanto en el Sudamericano como en el Mundial, siempre estuvo pendiente de nosotros, y no solo en lo futbolístico, sino también en lo personal, siempre nos preguntaba sobre nuestras familias, por ello creo que si le preguntan a cualquiera de nosotros que fuimos al Sudamericano o al Mundial, siempre vamos a responder que fue como un padre, por lo que significa para nosotros".