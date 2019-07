Repetto sobre Chicaiza: "¿De donde salen esas bobadas? estamos bien"

El entrenador de Liga de Quito, Pablo Repetto, habló ante los medios deportivos sobre ditintos puntos en base al plantel 'albo', entre ellos aprovechó para aclara el rumor de una supuesta ditancia que ha tomado con el '10' Andrés Chicaiza.

"Estamos mejor que nunca, es como que me den un cachetazo, que me sigan preguntando todos los días con eso", empezó hablando el estratega uruguayo, quien insistió que la relación está bien con el equipo.

"¿De donde salen esas bobadas? no es contra ustedes (los periodistas) pero siempre me preguntan eso, y no sé de donde nace ese rumor, pueden hablar con los jugadores, y les dirán que estamos muy bien", ponderó Repetto, quien finalizó bromeando con los comunicadores, tildando de "rumores de calle".

Cabe recordar que LDUQ mide fuerzas con la Universidad Católica, este sábado a las 18:00 pm, por una nueva jornada de la Liga Pro EC.