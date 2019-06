'Bolillo': "Hay un poco de inconciencia también"

El entrenador de la selección ecuatoriana, Hernán Darío Gómez, habló tras el empate ante Japón donde señaló que él no se irá y respondió a las declaraciones de Renato Ibarra.

"Si me echan me tengo que ir. A mí no me pasa eso por la cabeza. ¿Hace un año había selección?. No la había, después de la eliminatoria tampoco hubo selección. Hay un poco de inconciencia también. Ninguno de los dirigentes me contrató y me dijo depende de lo que haga en la Copa América. Porque si era así, no aceptaba. Yo no soy de los que va a entregar el trabajo", dijo en rueda de prensa antes de hablar de la parte futbolística.

"Yo no veo que Japón haya sido superior a nosotros, vi emociones de lado y lado. Los muchachos se corrieron, se entregaron y no hay que señalarlos para nada. Si ustedes ven lo que hizo (Japón) ante Uruguay, no era un rival para pensar que teníamos los tres puntos", aclaró.

"No tengo la costumbre de desnudar las dificultades. El equipo en los dos partidos mostró algunas cosas. Ecuador está buscando un equipo, una reestructuración. Desafortunadamente, no pudimos jugar el cuarto partido. En estos dos duelos no desentonó", añadió.

El 'Bolillo' también le respondió a Renato Ibarra quien declaró que el entrenador colombiano lo sacó de la selección.

"Yo nunca voy solo a hablar con un jugador del fútbol y jamás he sacado a nadie. Cuando escuchamos lo de Renato, nos reímos", afirmó para cerrar el tema.