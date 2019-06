'Bolillo' revela por qué no respondió preguntas tras la derrota ante Chile

El entrenador de la selección ecuatoriana, Hernán Darío Gómez, reveló por qué no respondió preguntas de la prensa tras la derrota con Chile y profundizó su análisis sobre ese encuentro.

"Después del partido con Chile no quise aceptar preguntas. No soy de las personas que me entrego nunca. Hicimos una mala presentación con Uruguay y logramos levantar el equipo anímica, física y tácticamente para enfrentar a un Chile. Hicimos un buen partido, Ecuador mostró que no se achica y recibí un gol en contra. Mostramos cosas importantes, de no quedarse en los malos momentos", dijo Gómez.

"Para nosotros es muy importante haber llegado a ese partido fuertes y habernos impuesto en momentos a Chile. El equipo sostuvo el balón y fue más parecido al equipo que hemos venido trabajando. En el segundo tiempo nos vino una mala, errores puntuales que no podemos seguir cometiendo, pero el equipo tampoco se entregó y no traicionó el estilo. Quedé mal al final, soy un respetuoso de mis jugadores y no hablé porque no quería tener ningún problema con alguna pregunta", agregó.

Además, el colombiano reconoció que el equipo debe mejorar en la defensa de la pelota parada y aseguró que han trabajado mucho en la parte anímica.

"No hemos tenido mucho tiempo, ayer viajamos y por la mañana entrenamos con los que no habían jugado. Hoy salimos a entrenar. Son momentos en los que la mente será muy importante, después de dos goles que no esperábamos. Ante Chile y Uruguay puede pasar cualquier cosa. Hemos trabajado mucho en los ánimos, en que no se caiga el grupo. En nuestras charlas se trabaja lo técnico y táctica. Físicamente estamos bien, hemos hecho cambios y tengo esa fuerza", afirmó.

"Todos los técnicos tienen su estilo y casi nunca lo cambian. El equipo con Uruguay no me gustó, por la alineación que yo dispuse. Ante Chile hicimos un equipo más balanceado y equilibrado, lo que dio la posibilidad de ajustar mejor. Llegamos a tener cuatro y hasta cinco jugadores por delante del balón. Eso es lo que hemos trabajado para medir a Japón", añadió.

El 'Bolillo' también lanzó una indirecta a un entrenador que, por la descripción, parece ser Edgardo Bauza.

"En Quito hay un DT que fracasó con tres selecciones (Bauza dirigió a Argentina, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos), que a cada momento sale a dar indicaciones de cómo se deben manejar los equipos", aseguró.