Ramos: "Los clásicos se ganan y no siempre jugando bien"

Tras conseguir la victoria, y la clasificación ante Emelec, por la Copa Alberto Spencer, el entrenador de Barcelona SC, Leonardo Ramos, habló ante los medios de comunicación, analizando el triunfo sobre su eterno rival.

"Muy contento con el resultado, el equipo ha mostrado un temperamento muy bueno. Tengo palabras de agradecimiento al plantel que me responde de buena manera. Los clásicos no siempre se ganan jugando bien, la mayoría de veces se ganan jugando más o menos", empezó hablando Ramos, reconociendo que su equipo no mostró vistosidad futbolística durante los 90 minutos, pero quedó satisfecho por el marcador.

"Me gusta ganar y me gusta ganar de cualquier manera. Me gustó ganarle a Emelec como lo hicimos en la primera rueda y también en esta faceta. Se lo que nos puede brindar Kitu Díaz, me quedo tranquilo con el plantel que tenemos, no tengo dudas que el equipo va a mejorar muchísimo", finalizó.