Kaviedes responde a las comparaciones con Campana

Jaime Iván Kaviedes, exfutbolista ecuatoriano, habló en redes sociales sobre la comparaciones que existen con Leonardo Campana, futbolista de Barcelona Sporting Club y la selección Sub 20.

"Para mí es un jugador que va a marcar mucha diferencia. Muchos me comparan con él y yo creo que no va a ser como yo, seguro que no. Él va a ser mejor, estoy convencido de eso", dijo el exjugador de Emelec, Barcelona, entre otros.

"Lo he visto jugar, se sus movimientos. Es un jugador que va a madurar mucho. Va a dar muchas alegrías al fútbol ecuatoriano y a los equipos que pertenezca", agregó Kaviedes.