Bolillo: "Yo salgo a la cancha con el país y la gente"

El entrenador de la selección ecuatoriana, Hernán Darío Gómez, habló sobre las críticas que recibe él y el combinado nacional previo a la Copa América Brasil 2019.

"Yo no creo que el país me critique, no, yo salgo a la cancha con el país y la gente. Usted sabe por dónde vienen las cosas, son tan inconscientes, no el país, sino los que están manejando (las críticas), no es toda la prensa tampoco", aseguró Gómez.

"Para nosotros eso no existe, no nos hace presión, porque es gente que ni la cara da. ¿Quién de ellos ha hecho más que este grupo, la sub-20 o la selección?", agregó antes de explicar su postura ante los mensajes que llegan desde afuera.

"Nosotros en este grupo somos ciegos, sordos y mudos. Como Shakira, sí", afirmó para sentenciar el tema.

El técnico colombiano volvió a hablar de Uruguay, el primer rival de la 'tri' en el torneo continental.

"A los uruguayos es mejor enfrentarlos en amistosos, cuando los enfrentas en competencias internacionales lo matan a uno, pero nosotros también somos capaces de matarlos a ellos", argumentó.