Célico: "No somos menos que nadie, ni lo fuimos, ni lo seremos"

El entrenador de la selección ecuatoriana sub-20, Jorge Célico, habló previo a la semifinal ante Corea del Sur y aseguró que es bueno haber enfrentado antes al equipo asiático.

"Corea nos superó en el amistoso, nos superó en buena lid, sin duda va a ser muy difícil pero el haber jugado contra ellos nos da herramientas más cercanas por la vivencia que tuvimos en el amistoso. No me gusta bombardearles de información (a sus jugadores), el rival es un equipo sumamente fuerte, desde lo táctico, desde lo físico. Es muy ordenado", dijo Célico.

"No nos vamos a salir de la idea nuestro, eso es seguro, no lo negociamos eso. No es solo la búsqueda del resultado sino las formas también. No somos menos que nadie, ni lo fuimos, ni lo somos, ni lo seremos", agregó.

El técnico argentino también habló sobre el proceso para cambiar desde "el perdimos como siempre" a tener una selección nacional en semifinales.

"Siempre retumbó en mis oídos el ‘jugamos como nunca y perdimos como siempre’, que es muy común en Ecuador. Siendo un país tan futbolero, un país futbolizado, teniendo la calidad técnica que tiene, no podía creer que no se diera un salto de calidad", comentó.

"El tema del cambio de chip tiene mucho que ver con cómo son ellos, cómo los elegimos. No solo veíamos condiciones técnicas y futbolísticas, sino su personalidad, su carácter. Estos chicos todos los días me sorprenden con su madurez, no es lo mismo ponerse la camiseta de la Selección que la de un club, le podemos dar una alegría a todo un pueblo, entienden muy bien para quién juegan", explicó.