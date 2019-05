Antonio Valencia entrena en el Christian Benítez

En la noche de este martes, el volante ecuatoriano Antonio Valencia publicó una foto con varios de los citados para la Copa América desde el estadio Christian Benítez Betancourt de Guayaquil.

El tricolor ex Manchester United, mostró mediante su cuenta Twitter dos fotos en donde se lo puede ver luego de una práctica en dicho escenario deportivo.

Valencia además escribió en la descripción de la foto: "Algunos lo llaman “hambre de gloria” yo lo llamo “la pasión de mi vida”. Disfrutando de lo que amo : el fútbol. La nueva meta es la Copa América. Vamos selección . Vamos mi tricolor!".

Some people call it "hunger for glory", I call it "my life’s biggest passion". Enjoying what I love the most - Football. The next step: *Copa America*. Let’s go Ecuador! pic.twitter.com/QMcoAtwoFT

— Antonio Valencia (@anto_v25) May 22, 2019